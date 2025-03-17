Защитник ЦСКА Круговой: знали, что «Акрон» будет играть на Дзюбу и Лончара

Крайний защитник ЦСКА Данил Круговой высказался об игре тольяттинского «Акрона» в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре и завершилась победой красно-синих со счётом 2:1.

«Мы готовились и знали, что они большую часть [матча] будут играть на (Артёма) Дзюбу, (Стефана) Лончара и других высоких футболистов. В принципе, так и было. Думаю, мы справились, самое главное, что победили в тяжёлом матче, добыли победу», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

После 21 сыгранного матча «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. ЦСКА после аналогичного количества игр занимает шестое место, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 46 очков.