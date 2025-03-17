«Не набегали, не натворили, не наударяли». Александр Медведев — о матче со «Спартаком»

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев кратко подвёл итоги центрального матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».
«Не набегали, не натворили, не наударяли», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».
Матч между «Спартаком» и «Зенитом» состоялся накануне, 16 марта. Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась победой красно-белых со счётом 2:1. Таким образом, «Спартак» обыграл «Зенит» в чемпионате России впервые с 2017 года. Оба гола в составе красно-белых забил полузащитник Кристофер Мартинс, у гостей отличился Луис Энрике. «Спартак» вышел на вторую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 43 очка. У «Зенита» такое же количество очков и третья строчка из-за результатов личных встреч. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 46 очков.
- 17 марта 2025
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