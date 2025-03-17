Глушаков: зная настрой «Спартака» на аутсайдеров, о чемпионстве говорить рано и глупо

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков оценил шансы красно-белых на победу в Российской Премьер-Лиге по итогам нынешнего сезона. В матче 21-го тура РПЛ «Спартак» обыграл «Зенит» со счётом 2:1.

«Рано говорить о заявках «Спартака» на чемпионство. Много матчей. А зная, как «Спартак» настраивается на игры с соперниками слабее… Всё будет зависеть от психологии игроков и дальнейших игр. Главное, чтобы «Спартак» и в других матчах выкладывался так же, как с «Зенитом». Сейчас глупо говорить о чемпионстве «Спартака». Не каждый день ты играешь с «Зенитом», а матчи с другими командами, в том числе с аутсайдерами, команде иногда даются тяжело», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.