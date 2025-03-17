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Глава «Зенита» Александр Медведев раскритиковал работу VAR в матче со «Спартаком»

Глава «Зенита» Александр Медведев раскритиковал работу VAR в матче со «Спартаком»
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Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев раскритиковал работу системы видеоассистента рефери (VAR) после поражения команды от московского «Спартака» в матче 21-го тура РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

«Насчёт судейства, хотя мы знаем, что этот разговор ни к чему не ведёт, тем не менее: если бы с нашей системой VAR выставлялись космические ракеты-носители, то вряд ли бы хоть один спутник долетел до орбиты», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» состоялся накануне, 16 марта. Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась победой красно-белых со счётом 2:1. Таким образом, «Спартак» обыграл «Зенит» в чемпионате России впервые с 2017 года. Оба гола в составе красно-белых забил полузащитник Кристофер Мартинс, у гостей отличился Луис Энрике. «Спартак» вышел на вторую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 43 очка. У «Зенита» такое же количество очков и третья строчка из-за результатов личных встреч. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 46 очков.

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