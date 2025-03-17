Глава «Зенита» Александр Медведев раскритиковал работу VAR в матче со «Спартаком»

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев раскритиковал работу системы видеоассистента рефери (VAR) после поражения команды от московского «Спартака» в матче 21-го тура РПЛ.

«Насчёт судейства, хотя мы знаем, что этот разговор ни к чему не ведёт, тем не менее: если бы с нашей системой VAR выставлялись космические ракеты-носители, то вряд ли бы хоть один спутник долетел до орбиты», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» состоялся накануне, 16 марта. Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась победой красно-белых со счётом 2:1. Таким образом, «Спартак» обыграл «Зенит» в чемпионате России впервые с 2017 года. Оба гола в составе красно-белых забил полузащитник Кристофер Мартинс, у гостей отличился Луис Энрике. «Спартак» вышел на вторую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 43 очка. У «Зенита» такое же количество очков и третья строчка из-за результатов личных встреч. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 46 очков.