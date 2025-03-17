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«Заслуженно победили». Тренер «Торпедо» Кононов — о победе над «Нефтехимиком»

«Заслуженно победили». Тренер «Торпедо» Кононов — о победе над «Нефтехимиком»
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Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал победу в матче 24-го тура Мелбет Первой лиги с «Нефтехимиком» (1:0).

Россия — Мелбет Первая лига . 24-й тур
15 марта 2025, суббота. 18:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
0 : 1
Торпедо М
Москва
0:1 Гусман – 76'    

— Очень рады, что удалось одержать победу, всё-таки «Нефтехимик» — непростой соперник, особенно когда играет дома. Заслуженно победили. Старались играть строго и дисциплинированно в обороне. Возможно, мы не создали так много моментов в атаке, как хотелось бы, но в целом выглядели достойно. Рады, что смогли победить, всё-таки это наша первая победа в 2025 году.

— «Торпедо» удалось забить свой первый мяч этой весной. Стоило два матча ждать, чтобы увидеть столь красивый гол?
— Стоит всегда ждать хороших голов, это украшает наш футбол. Очень рады, что наконец удалось забить. Конечно, мы хотели и должны были забивать ещё в прошлых играх, и сегодня могли забить больше.

— Не так много опасных моментов было в игре. С чем это связываете?
— Я думаю, главная причина — тактика нашего соперника сегодня. «Нефтехимик» играл от обороны, было тяжело взламывать и находить ключи к воротам. Тем не менее эпизодами мы смотрелись неплохо. В первом тайме защитник хозяев выбил мяч с линии ворот, а во втором случилась похожая ситуация — дважды наши удары блокировали при опасных моментах. Были хорошие подходы, но нужно лучше работать над тем, как действовать с такими соперниками, — приводит слова Кононова официальный сайт «Торпедо».

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