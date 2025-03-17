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Кукуян закрывал рот Комличенко, Кобнан праздновал гол. Яркие фото победы «Краснодара»

Кукуян закрывал рот Комличенко, Кобнан праздновал гол. Яркие фото победы «Краснодара»
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16 марта на стадионе «Ростов Арена» завершился матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и «Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян. Гости одержали минимальную победу — 1:0.

Лучшие кадры с матча «Ростов» — «Краснодар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.

Победу «Краснодару» принёс мяч, забитый нигерийским нападающим Мозесом Кобнаном на 78-й минуте. Отметим, что на 64-й минуте иранский нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби отправил мяч в сетку ворот «Краснодара», однако после вмешательства VAR гол был отменён из-за фола в атаке.

«Тут смотрят, кто играл в мяч. Комличенко опоздал и попал по ноге защитнику «Краснодара». Так что отмена гола – правильное решение, был фол в атаке. Говорить о том, что была ошибка Кукуяна, я бы не стал», — сказал арбитр Игорь Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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