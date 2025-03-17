Мостовой обозначил ключевую причину поражения «Зенита» в матче со «Спартаком»
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Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой назвал главную причину поражения «Зенита» в матче 21-го тура РПЛ со «Спартаком». По его мнению, ключевым фактором неудачи «Зенита» стало отсутствие Вендела, который пропускал матч из-за дисквалификации. Сине-бело-голубые уступили «Спартаку» со счётом 1:2.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2' 1:1 Энрике – 83' 2:1 Мартинс – 90+2'
«Думал, будет ничья. Споры по поводу второго гола Мартинса ещё будут. Во втором тайме игра раскрылась, но когда-то «Спартаку» должно было повезти. Мартинс только своей фактурой лучше многих игроков, он в хорошей физической форме.
Объективно игра была равная, но первый тайм был скучноват. У «Зенита» выпали некоторые игроки, потеря Вендела стала существенной и ключевой», — написал Мостовой в своём телеграм-канале.
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