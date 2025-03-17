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Даниил Денисов эмоционально обратился к болельщикам после победы «Спартака» над «Зенитом»

Даниил Денисов эмоционально обратился к болельщикам после победы «Спартака» над «Зенитом»
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Правый защитник «Спартака» Даниил Денисов эмоционально обратился к болельщикам клуба после победы в матче 21-го тура РПЛ с «Зенитом». Москвичи обыграли петербуржцев со счётом 2:1.

«С победой, красно-белые!» — радостно прокричал Денисов на видео в своём телеграм-канале.

Напомним, дубль в составе «Спартака» в свой актив записал Кристофер Мартинс, у гостей забил Луис Энрике. Победный гол красно-белых пришёлся на 90+2-ю минуту.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

На данный момент» «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 43 очка. «Зенит» находится на третьей строчке, также набрав 43 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России «Краснодар», который заработал 46 очков.

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