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Экс-советник Федуна предложил сделать Мартинса капитаном «Спартака»

Экс-советник Федуна предложил сделать Мартинса капитаном «Спартака»
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Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, оценил хавбека красно-белых Кристофера Мартинса. Накануне люксембуржец ярко проявил себя в матче 21-го тура чемпионата России с «Зенитом» (2:1). Полузащитник оформил дубль, принеся победу своей команде.

«Мартинс – сильный игрок, и он заслужил текущие результаты своей работой. Стоит ли его сейчас рассматривать на роль капитана «Спартака»? Да», – приводит слова Камоцци Metaratings.

В текущем сезоне Кристофер Мартинс забил семь голов и отдал пять результативных передач за «Спартак» во всех соревнованиях. Многие эксперты хвалят хавбека за качественную игру в весенней части сезона.

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