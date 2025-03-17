Сборная Германии представила новую форму в честь 125-летнего юбилея

Сборная Германии по футболу представила новую форму от немецкого спортивного бренда adidas в честь 125-летнего юбилея.

Фото: DFB

Фото: DFB

Форма полевых игроков выполнена в белом цвете с добавлением чёрных элементов, а вратарская футболка сделана в светло-голубом цвете.

Сборная Германии четыре раза становилась победителем чемпионата мира (1954, 1974, 1990, 2014) и трижды выигрывала чемпионат Европы (1972, 1980, 1996). Также команда Германии является последним обладателем Кубка конфедераций, который она выиграла впервые в своей истории в 2017 году. На данный момент сборная Германии занимает 10-е место в рейтинге ФИФА.