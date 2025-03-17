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Дюков опроверг информацию о повышении зарплаты Карпина в сборной после ухода из «Ростова»

Дюков опроверг информацию о повышении зарплаты Карпина в сборной после ухода из «Ростова»
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Президент РФС Александр Дюков прокомментировал информацию о возможном повышении зарплаты главного тренера сборной России Валерия Карпина после ухода специалиста из «Ростова». Карпин занимал пост главного тренера «Ростова» дважды: с 2017 по 2021 год и с 2022 года до 25 февраля 2025 года.

«Зарплата Карпина в сборной была повышена после ухода из «Ростова»? Это не так. Мне об этом ничего не известно. Она осталась той же», — приводит слова Дюкова «Спорт-экспресс».

Карпин работает в сборной России по футболу с 2021 года. Напомним, с февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА. 19 марта сборная России проведёт матч с Гренадой, 25 марта сыграет товарищескую встречу с Замбией, 6 июня проведёт домашнюю игру с Нигерией, а 10 июня в гостях встретится с национальной командой Беларуси.

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