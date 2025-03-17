Михаил Зарицкий: о Мартинсе пишут в Люксембурге, на нём держится сборная

Бывший футболист сборной Люксембурга Михаил Зарицкий высказался о полузащитнике московского «Спартака» Кристофере Мартинсе, выступающем за эту национальную команду.

«Естественно, о Мартинсе пишут в Люксембурге. Это один из ведущих игроков у нас. Сборная Люксембурга тоже держится на нём и на него рассчитывают. После каждого матча в прессе идёт разбор игры каждого игрока, выступающего в зарубежных лигах. Из всех сборников, которые у нас сейчас есть, практически все играют в заграничных в клубах», — сказал Зарицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В текущем сезоне Кристофер Мартинс забил семь голов и отдал пять результативных передач за «Спартак» во всех соревнованиях. Многие эксперты хвалят хавбека за качественную игру в весенней части сезона.