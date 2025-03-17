Михаил Зарицкий: может, «Зениту» пора подумать о переменах в тренерском составе

Бывший футболист «Зенита» и сборной Люксембурга Михаил Зарицкий поделился мнением о возможных переменах на тренерском мостике сине-бело-голубых. На данный момент команду возглавляет Сергей Семак.

«Гегемония «Зенита» может закончиться уже в нынешнем сезоне. Всё когда-то заканчивается. Семак уже семь лет тренирует «Зенит» — это цикл. Я сужу в том числе по себе. Три года — всё, хватит. Нужно постоянно менять команду, потому что всё, что ты внушаешь — один и тот же диск, который со временем начинает царапаться. Семь лет — очень большой срок. То же самое было у Клоппа в «Ливерпуле». Это абсолютно нормальное явление.

Когда-то приходит момент. Может, настал момент, когда «Зениту» пора подумать о переменах в тренерском составе. Когда игроки год за годом всё выигрывают, они тоже наедаются. Надо делать радикальные изменения, чтобы набрать голодных до побед ребят. Сегодня вечером у меня встреча с моим руководством — то же самое. Надо брать молодых и перспективных ребят, которые хотят себя показать, а не тех, кто отсиживает свои задницы на стуле», — сказал Зарицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.