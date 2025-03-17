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Сергей Волков: цель «Акрона» на сезон? Место в топ-8 и быть выше «Крыльев»

Сергей Волков: цель «Акрона» на сезон? Место в топ-8 и быть выше «Крыльев»
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Вратарь «Акрона» Сергей Волков высказался о турнирных амбициях тольяттинской команды и о конкуренции за место в воротах.

– Кто первый номер «Акрона»?
– У нас здоровая конкуренция. Мы не разделяем первого и второго номера. Все четыре вратаря могут заменить друг друга. А дальше решает главный тренер. Это в ЦСКА уже лет 30 играет Игорь. А у нас иначе (улыбается).

– Какое место «Акрон» должен занять в мае, чтобы вы сказали: это был классный сезон?
– Место в топ-8 было бы хорошо. Во-первых. Во-вторых, однозначно быть выше «Крыльев», – сказал Волков в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

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