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Орлов объяснил, за счёт чего «Спартак» обыграл «Зенит»

Орлов объяснил, за счёт чего «Спартак» обыграл «Зенит»
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Известный футбольный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о победе «Спартака» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:1). Эксперт объяснил, за счёт чего красно белые сумели обыграть действующего чемпиона РПЛ — они превзошли соперника по командной скорости, игре в центре поля и физическому состоянию.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

«Есть такое понятие, как командная скорость. Так вот командная скорость красно-белых в два раза выше, чем у питерцев! Отсюда такое количество перехватов. Физически команда Станковича готова явно лучше.

«Зенит» просто-напросто проиграл центр поля, большинство единоборств. Команда Станковича всё перекусывала. Какой замечательный Умяров! Превосходно сыграл. На его фоне Барриос просто был бледной тенью… А Мартинс выдал матч жизни! Рослый, техничный, нацелен на удар», — приводит слова Орлова «Спорт-экспресс».

На данный момент» «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 43 очка. «Зенит» находится на третьей строчке, также набрав 43 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России «Краснодар», который заработал 46 очков.

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