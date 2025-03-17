«Ещё девять туров». В «Зените» ответили на вопрос о доверии к Сергею Семаку

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался в поддержку главного тренера команды Сергея Семака, напомнив, что у него с клубом заключён долгосрочный контракт.

«Сергей Богданович имеет долгосрочный тренерский контракт и продолжает работать. Обращаю внимание на то, что до конца чемпионата ещё девять туров», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

Накануне, 16 марта, «Зенит» уступил «Спартаку» со счётом 1:2 в матче 21-го тура РПЛ. Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Оба гола в составе красно-белых забил полузащитник Кристофер Мартинс, у гостей отличился Луис Энрике. «Спартак» вышел на вторую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 43 очка. У «Зенита» такое же количество очков и третья строчка из-за результатов личных встреч. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 46 очков.