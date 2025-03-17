Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок ЦСКА Ефремов оценил перспективы «Акрона» задержаться в РПЛ

Экс-игрок ЦСКА Ефремов оценил перспективы «Акрона» задержаться в РПЛ
Комментарии

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов, также выступавший в составе «Акрона», оценил перспективы тольяттинцев задержаться в Российской Премьер-Лиге на продолжительное время.

«С финансированием у «Акрона» всё неплохо. Эта команда может надолго задержаться в РПЛ. Владелец «Акрона» болеет футболом и хочет, чтоб у его клуба всё было успешно», — приводит слова Ефремова Metaratings.

После 21 сыгранного матча «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Подопечные Заура Тедеева оторвались от зоны стыковых матчей на шесть очков. В следующем туре тольяттинцы сыграют с «Ростовом».

Материалы по теме
Защитник ЦСКА Круговой: знали, что «Акрон» будет играть на Дзюбу и Лончара
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android