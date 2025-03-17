Вратарь «Акрона» Волков рассказал, проставится ли Артём Дзюба за рекорд

Вратарь «Акрона» Сергей Волков рассказал, проставится ли нападающий тольяттинцев Артём Дзюба за рекорд по голам. Недавно 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, преодолев отметку в 234 гола.

– Проставился ли Артём Дзюба за рекорд?

– Как Артём Сергеевич сочтёт нужным, так и проставится. Это его рекорд, хоть и мы ему немного помогли. Пока этого не было.

– А будет ли подарок от команды?

– Так вы наверняка видели, что сегодня ему футболку принесли. А Лончар отдал сколько передач? Думаю, это лучший подарок, – сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.