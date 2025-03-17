Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Акрона» Волков рассказал, проставится ли Артём Дзюба за рекорд

Вратарь «Акрона» Волков рассказал, проставится ли Артём Дзюба за рекорд
Комментарии

Вратарь «Акрона» Сергей Волков рассказал, проставится ли нападающий тольяттинцев Артём Дзюба за рекорд по голам. Недавно 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, преодолев отметку в 234 гола.

– Проставился ли Артём Дзюба за рекорд?
– Как Артём Сергеевич сочтёт нужным, так и проставится. Это его рекорд, хоть и мы ему немного помогли. Пока этого не было.

– А будет ли подарок от команды?
– Так вы наверняка видели, что сегодня ему футболку принесли. А Лончар отдал сколько передач? Думаю, это лучший подарок, – сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Материалы по теме
Дзюбу не вызывали в сборную с 2021-го. Хотя лишь два форварда РПЛ были эффективнее его
Дзюбу не вызывали в сборную с 2021-го. Хотя лишь два форварда РПЛ были эффективнее его
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android