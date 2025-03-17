Михаил Зарицкий объяснил, за счёт чего «Спартак» обыграл «Зенит»
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Бывший футболист «Зенита» и сборной Люксембурга Михаил Зарицкий прокомментировал поражение сине-бело-голубых в матче 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2' 1:1 Энрике – 83' 2:1 Мартинс – 90+2'
«Я пытаюсь со своей командой тоже играть в прессинг, как «Спартак» это делал с «Зенитом». Даже самые сильные соперники, которые могут быть сильнее тебя на голову, не любят играть под прессингом. Это эффективно, но зачастую игра в прессинг сопровождается большим риском. Но если всё получается, ты шокируешь соперника и под прессингом играть очень сложно», — сказал Михаил Зарицкий в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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