Корнаухов: в каких-то моментах «Краснодару» везёт

Бывший российский футболист Олег Корнаухов высказался по итогам матча 21-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Ростовом» (1:0).

«Эта победа и не могла даться легко. «Ростов» сейчас выглядит хорошо, играет, ничего не потерял с уходом Карпина и Глебова на данный момент. У «Краснодара» травмировался главный конструктор их атак — Сперцян. Но они всё равно набирают очки, выигрывают, в каких‑то моментах им везёт. Но везёт сильнейшим», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

Матч между «Краснодаром» и «Ростовом» состоялся 16 марта. Команды играли на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 мск. Гости одержали минимальную победу — 1:0. После этой победы в активе «Краснодара» стало 46 очков. «Быки» находятся на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» с 30 очками идёт на восьмом месте.