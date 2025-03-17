Олег Кононов назвал причину тяжёлого старта «Торпедо» после возобновления сезона

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов высказался о составе команды после победы в матче 24-го тура Мелбет Первой лиги с «Нефтехимиком» (1:0), а также назвал причину тяжелого старта после возобновления сезона.

— Мы входим в сезон, достаточно тяжело входим. В первую очередь это связано с продолжительными сборами. Тем не менее мы прогрессируем от матча к матчу, качество нашей игры растёт.

— Исходя из неудачных результатов команды на старте сезона, почему состав остаётся неизменным?

— Стартовый состав у нас всё-таки меняется: сегодня вышел Байтуков, в центре Чурич, в нападении — Максимов. Всему своё время. Прежде всего мы смотрим на игроков в тренировочном процессе, кто как себя проявляет. Изучаем футболистов непосредственно в играх. У нас есть новички, мы постепенно вводим их в состав.

— Почему с «Нефтехимиком» не попробовали сыграть с двумя нападающими?

— У нас есть такой вариант, он остаётся в арсенале. Сегодня решили не менять схему, потому что сумели забить в том формате, который выбрали. Но этот вариант держал в голове, и, если бы счёт оставался ничейным, скорее всего, выпустили бы Юшина в пару к Чупаёву. Но с первых минут нам важно использовать ту схему, которую использовали в прошлом году, она у нас является основной, — приводит слова Кононова официальный сайт «Торпедо».