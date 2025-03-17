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Сильянов: «Локомотив» поборется за чемпионство, хотя перед началом РПЛ нас все хоронили

Сильянов: «Локомотив» поборется за чемпионство, хотя перед началом РПЛ нас все хоронили
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Защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов высказался о шансах железнодорожников на чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Мы можем побороться за чемпионство. Надо так же каждый матч играть, отдавать всего себя. Нас перед началом чемпионата вообще все хоронили, а сейчас мы в трёх очках от лидеров. Это суперрезультат», — сказал Сильянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», набравший 46 очков после 21 матча. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработавший 43 очка. Третье место с 43 очками занимает санкт-петербургский «Зенит». «Локомотив» идёт четвёртым с 40 очками.

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