Бруну Фернандеш стал автором уникального достижения для португальских игроков в АПЛ

Атакующий полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш стал первым португальцем, который отдал 50 результативных передач в матчах английской Премьер-лиги, сообщает Squawka.

Также Фернандеш преодолел порог в 30 результативных действий за клуб в нынешнем сезоне. Португалец принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и 15 результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Контракт Бруну включает в себя опцию продления ещё на сезон. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.