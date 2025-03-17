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Алексей Мелёшин: надеюсь, шансы «Спартака» на чемпионство останутся до конца

Алексей Мелёшин: надеюсь, шансы «Спартака» на чемпионство останутся до конца
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Бывший футболист «Спартака» Алексей Мелёшин надеется, что красно-белые сохранят шансы на победу в РПЛ до конца сезона. В матче 21-го тура чемпионата России «Спартак» обыграл «Зенит» со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

«Не удивлён результатом, если смотреть по игре, всё по делу. Момент со вторым голом сложный, но для этого и существует VAR, чтобы решать такие моменты. Мартинс раскрывается за счёт тренировочного процесса и доверия тренера. Молодец! «Спартак» был настойчивее, больше хотел выиграть. Команда была максимально целеустремлённой и заряженной на победу. В какие-то моменты заставили ошибиться соперника и воспользовались этим. У «Спартака» есть большие шансы на чемпионство. Надеюсь, что они будут оставаться до последнего тура», — сказал Мелёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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