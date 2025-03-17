Алексей Мелёшин: надеюсь, шансы «Спартака» на чемпионство останутся до конца

Бывший футболист «Спартака» Алексей Мелёшин надеется, что красно-белые сохранят шансы на победу в РПЛ до конца сезона. В матче 21-го тура чемпионата России «Спартак» обыграл «Зенит» со счётом 2:1.
«Не удивлён результатом, если смотреть по игре, всё по делу. Момент со вторым голом сложный, но для этого и существует VAR, чтобы решать такие моменты. Мартинс раскрывается за счёт тренировочного процесса и доверия тренера. Молодец! «Спартак» был настойчивее, больше хотел выиграть. Команда была максимально целеустремлённой и заряженной на победу. В какие-то моменты заставили ошибиться соперника и воспользовались этим. У «Спартака» есть большие шансы на чемпионство. Надеюсь, что они будут оставаться до последнего тура», — сказал Мелёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
- 17 марта 2025
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