Владимир Хубулов: Дзюба обещал ресторан. А если в сборной забьёт — это уже второй ресторан

Нападающий тольяттинского «Акрона» Владимир Хубулов после поражения в матче 21-го тура РПЛ с ЦСКА (1:2) высказался о результатах команды после возобновления сезона, а также рассказал, ждёт ли приглашения в ресторан от одноклубника Артём Дзюбы после рекорда по голам. Недавно 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, преодолев отметку в 234 гола.

– Весной у «Акрона» три поражения и одна победа. Чего не хватило?

– Конечно, таким результатом нельзя быть довольным. С Нижним проиграли игру за пять минут, плохо вкатились в сезон. На «Спартаке» была ротация. А сегодня вы сами всё видели – играли неплохо, могли сравнять. Но чего-то не хватило.

– Ждёшь ли от Артёма Дзюбы приглашения в ресторан?

– Да, он вроде нам обещал. Но сейчас его в сборную вызвали, так что это сошло на нет. Может, по приезде закинем этот вопрос. А если ещё рекорд в сборной обновит, то это уже второй ресторан. Я надеюсь, он побьёт. Всё в его руках. Он каждый матч доказывает, что он лучший бомбардир, – сказал Хубулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.