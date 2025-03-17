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Владимир Хубулов: Дзюба обещал ресторан. А если в сборной забьёт — это уже второй ресторан

Владимир Хубулов: Дзюба обещал ресторан. А если в сборной забьёт — это уже второй ресторан
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Нападающий тольяттинского «Акрона» Владимир Хубулов после поражения в матче 21-го тура РПЛ с ЦСКА (1:2) высказался о результатах команды после возобновления сезона, а также рассказал, ждёт ли приглашения в ресторан от одноклубника Артём Дзюбы после рекорда по голам. Недавно 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, преодолев отметку в 234 гола.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Глебов – 36'     0:2 Гуарирапа – 59'     1:2 Хубулов – 64'    

– Весной у «Акрона» три поражения и одна победа. Чего не хватило?
– Конечно, таким результатом нельзя быть довольным. С Нижним проиграли игру за пять минут, плохо вкатились в сезон. На «Спартаке» была ротация. А сегодня вы сами всё видели – играли неплохо, могли сравнять. Но чего-то не хватило.

– Ждёшь ли от Артёма Дзюбы приглашения в ресторан?
– Да, он вроде нам обещал. Но сейчас его в сборную вызвали, так что это сошло на нет. Может, по приезде закинем этот вопрос. А если ещё рекорд в сборной обновит, то это уже второй ресторан. Я надеюсь, он побьёт. Всё в его руках. Он каждый матч доказывает, что он лучший бомбардир, – сказал Хубулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

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