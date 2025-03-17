В «Зените» заявили, что обратятся в ЭСК по итогам матча со «Спартаком»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что сине-бело-голубые обратятся в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча 21-го тура РПЛ с московским «Спартаком».

«Будет», — сказал Медведев ТАСС в ответ на вопрос, будет ли «Зенит» обращаться в ЭСК РФС по итогам матча со «Спартаком» по моменту со вторым забитым мячом красно-белых.

Накануне, 16 марта, «Зенит» уступил «Спартаку» со счётом 1:2 в матче 21-го тура РПЛ. Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Оба гола в составе красно-белых забил полузащитник Кристофер Мартинс, у гостей отличился Луис Энрике. «Спартак» вышел на вторую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 43 очка. У «Зенита» такое же количество очков и третья строчка из-за результатов личных встреч. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 46 очков.