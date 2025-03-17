Глава РФС допустил, что Россию вернут в турниры уже в этом году

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о возможном возвращении российских клубов и сборных на международную арену. Он допустил, что данное событие может произойти уже в 2025 году.

– Исходя из ваших данных, можете ли вы сказать, что высока вероятность возвращения России на международную арену в этом году?

– Такая вероятность есть. Дай бог, чтобы это произошло. В целом возвращение, безусловно, произойдёт. Вполне возможно, что в этом году, – приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

Напомним, Россия была отстранена от участия в официальных международных матчах с 2022 года по политическим причинам.