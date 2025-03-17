Артём Дзюба выведет сборную России на матч с Гренадой в качестве капитана — источник

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба станет капитаном сборной России в товарищеском матче с Гренадой, сообщает Sport Baza.

При этом, по информации источника, если изначально планировалось, что матч с Гренадой будет прощальным для Дзюбы в сборной России, то теперь есть вероятность, что нападающего заявят и на игру с Замбией. Напомним, в четверг, 13 марта, 36-летний нападающий был включён в окончательный состав российской национальной команды на мартовский сбор, в рамках которого 19 марта она проведёт товарищескую игру с Гренадой, а 25 марта встретится с Замбией.

Последний раз Дзюба вызывался в сборную России на Евро-2020, который состоялся летом 2021 года. Всего в составе национальной команды 36-летний футболист провёл 55 матчей во всех турнирах, где он отметился 30 голами и 15 результативными передачами.