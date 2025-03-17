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Игрок «Акрона» Хубулов: сила Дзюбы — в менталитете

Игрок «Акрона» Хубулов: сила Дзюбы — в менталитете
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Нападающий «Акрона» Владимир Хубулов высказался о взаимоотношениях с одноклубником Артёмом Дзюбой. Недавно 36-летний форвард установил рекорд результативности, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Он преодолел отметку в 234 гола, которая была прежним рекордом и носила авторство Александра Кержакова.

– У вас с Дзюбой сложились тёплые отношения.
– Артём со всеми хорошо общается и находит общий язык. Коммуникабельный, доброжелательный человек.

– В чём его главная сила?
– Менталитет. Он – победитель и старается привить это другим. И у него это получается, – сказал Хубулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

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