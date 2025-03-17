Дмитрий Ефремов: Пьянич — качественный футболист, который играет почти без потерь

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов высказался о 34-летнем боснийском полузащитнике армейцев Миралеме Пьяниче.

«Видно, что у Пьянича есть колоссальный опыт. Он не делает лишних движений на поле, все передачи идут в такт. Возможно, некоторые ждут от него больше результативных действий, но у него не самая атакующая позиция на поле. Он не нацелен на то, чтобы забивать. Его задача — отдавать предголевые передачи. Он опорный полузащитник, который отдаёт передачи в последнюю треть. А его партнёры уже должны завершать моменты. Пьянич — качественный футболист, который играет почти без потерь», — приводит слова Ефремова Metaratings.

Экс-полузащитник «Барселоны» и «Ювентуса» Миралем Пьянич перебрался в московский ЦСКА в летнее трансферное окно. В текущем сезоне на счету боснийца 14 матчей за ЦСКА в Российской Премьер-Лиге и Кубке России. Всего Пьянич записал на свой счёт две результативные передачи.