Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Ефремов: Пьянич — качественный футболист, который играет почти без потерь

Дмитрий Ефремов: Пьянич — качественный футболист, который играет почти без потерь
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов высказался о 34-летнем боснийском полузащитнике армейцев Миралеме Пьяниче.

«Видно, что у Пьянича есть колоссальный опыт. Он не делает лишних движений на поле, все передачи идут в такт. Возможно, некоторые ждут от него больше результативных действий, но у него не самая атакующая позиция на поле. Он не нацелен на то, чтобы забивать. Его задача — отдавать предголевые передачи. Он опорный полузащитник, который отдаёт передачи в последнюю треть. А его партнёры уже должны завершать моменты. Пьянич — качественный футболист, который играет почти без потерь», — приводит слова Ефремова Metaratings.

Экс-полузащитник «Барселоны» и «Ювентуса» Миралем Пьянич перебрался в московский ЦСКА в летнее трансферное окно. В текущем сезоне на счету боснийца 14 матчей за ЦСКА в Российской Премьер-Лиге и Кубке России. Всего Пьянич записал на свой счёт две результативные передачи.

Материалы по теме
Экс-игрок ЦСКА Ефремов оценил перспективы «Акрона» задержаться в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android