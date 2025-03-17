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Стало известно, когда пройдёт перенесённый матч между «Барселоной» и «Осасуной»

Стало известно, когда пройдёт перенесённый матч между «Барселоной» и «Осасуной»
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Перенесённый матч 27-го тура Примеры между «Барселоной» и «Осасуной» пройдет 27 марта, сообщает пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации. Изначально игра должна была состояться 8 марта, но в итоге была отменена из-за смерти врача каталонского клуба Карлеса Миньярро Гарсии.

Испания — Примера . 27-й тур
27 марта 2025, четверг. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Осасуна
Памплона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По состоянию на сегодняшний день «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании по футболу, набрав 60 очков. На второй строчке располагается мадридский «Реал» (60 очков). Тройку лидеров замыкает «Атлетико» Мадрид (58 очков).

«Осасуна» — 14-я. В активе команды 33 набранных очка по результатам 27 проведённых встреч.

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