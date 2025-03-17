Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шишкин: было видно, за счёт чего хочет выиграть «Спартак», а к «Зениту» вопросы

Шишкин: было видно, за счёт чего хочет выиграть «Спартак», а к «Зениту» вопросы
Аудио-версия:
Комментарии

Российский экс-футболист Роман Шишкин прокомментировал победу «Спартака» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

«Мне бросилось в глаза, что «Спартак» был более заряженным и активным. Это проявлялось в прессинге, единоборствах и подборах. Чувствовалось превосходство в движении. По тактике было удивительно, что «Зенит», доходя до ворот «Спартака», в позиционной атаке не знал, что делать. Вроде доходили, но передача невпопад. Хотя все сыгранны давно, знают друг друга. Не знаю, с чем это связано. Будто не в своей тарелке был «Зенит». Вопрос к тренеру и подготовке, почему так было. У «Спартака» было видно, за счёт чего хотят выиграть. А вот к «Зениту» у меня были вопросы», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Орлов объяснил, за счёт чего «Спартак» обыграл «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android