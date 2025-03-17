Шишкин: было видно, за счёт чего хочет выиграть «Спартак», а к «Зениту» вопросы

Российский экс-футболист Роман Шишкин прокомментировал победу «Спартака» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:1).
«Мне бросилось в глаза, что «Спартак» был более заряженным и активным. Это проявлялось в прессинге, единоборствах и подборах. Чувствовалось превосходство в движении. По тактике было удивительно, что «Зенит», доходя до ворот «Спартака», в позиционной атаке не знал, что делать. Вроде доходили, но передача невпопад. Хотя все сыгранны давно, знают друг друга. Не знаю, с чем это связано. Будто не в своей тарелке был «Зенит». Вопрос к тренеру и подготовке, почему так было. У «Спартака» было видно, за счёт чего хотят выиграть. А вот к «Зениту» у меня были вопросы», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
- 17 марта 2025
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