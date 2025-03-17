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Экс-гендиректор «Спартака» Шавло прокомментировал победу клуба над «Зенитом»

Экс-гендиректор «Спартака» Шавло прокомментировал победу клуба над «Зенитом»
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Бывший генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал победу красно-белых в в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:1). Голами в составе «Спартака» отметился Кристофер Мартинс Перейра. У гостей отличился Луис Энрике.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

«Спартак» вышел на матч агрессивно настроенным, чтобы с первых минут играть на победу. Считаю, что заслуженно победили. Могла быть и ничья, и некоторые посчитали бы её справедливой. Но подопечные Станковича хотели выиграть, тем более впервые за долгое время на стадионе был аншлаг. В определённом моменте «Спартаку» немного повезло, но команда создавала моменты, владела инициативой, переиграла среднюю линию соперника.

Отсутствие Вендела? Это сказалось на игре «Зенита». Спартаковцам было полегче играть в средней линии без него. Мартинс в итоге в атакующем потенциале предоставлен сам себе. Он и с «Акроном» два забил, и «Зениту». Бывают такие матчи, когда всё получается.

Мне было немного тревожно за правый фланг, потому что в некоторых матчах здесь были проблемы. Но Денисов здорово сыграл. И в отборе отработал, и передачу сделал, когда забивали второй мяч. Он прибавляет. Надеюсь, что в атакующем потенциале он тоже будет сильным», — приводит слова Шавло «Евро-Футбол.Ру».

Последний раз «Спартак» обыграл «Зенит» 29 сентября 2022 года в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. Та встреча закончилась со счётом 3:0.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», набравший 46 очков после 21 матча. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработавший 43 очка. Третье место с 43 очками занимает санкт-петербургский «Зенит». «Локомотив» идёт четвёртым с 40 очками.

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