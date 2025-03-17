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Амир Мохаммад рассказал, какой суммы ему хватит на месяц жизни в Калининграде

Амир Мохаммад рассказал, какой суммы ему хватит на месяц жизни в Калининграде
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Воспитанник «Анжи», а ныне футболист «Балтики» Амир Мохаммад рассказал, какой суммы ему бы хватило на месяц жизни в Калининграде. Спортсмен признался, что мог бы прожить на 50 тысяч рублей, если не учитывать аренду жилья. Мохаммад отметил, что Калининград дешевле Москвы.

— Сколько тратишь в месяц?
— Мне одному и 50 тысяч хватит. Но это если скромно и без учёта трат на жилье, разумеется. В целом Калининград дешевле Москвы. В хорошем ресторане в знаменитом районе Рыбная деревня можно посидеть меньше чем на пять тысяч, — приводит слова Амира Мохаммада Sport24.

В текущем сезоне на счету Мохаммада 25 матчей в составе «Балтики».

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