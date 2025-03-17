Мартинс рассказал, что помогло «Спартаку» обыграть «Зенит»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра рассказал, что помогло красно-белым обыграть «Зенит» в матче 21-го тура РПЛ. Игра завершилась в пользу московского клуба со счётом 2:1.

«Самой невероятной сегодня была атмосфера на стадионе. Когда мы вышли на разминку, стадион был уже полон. Это дало нам правильную энергию, которую мы использовали в матче. А забить на 90-й минуте — это непередаваемые эмоции. Было очень приятно разделить это с таким количеством болельщиков.

Я хочу, чтобы так было снова (речь о переполненных трибунах. — Прим. «Чемпионата»), потому что это даёт нам энергию, мы чувствуем себя непобедимыми. Спасибо болельщикам, приходите ещё!» — сказал Мартинс в видео пресс-службы красно-белых.