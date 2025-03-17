Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мартинс рассказал, что помогло «Спартаку» обыграть «Зенит»

Мартинс рассказал, что помогло «Спартаку» обыграть «Зенит»
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра рассказал, что помогло красно-белым обыграть «Зенит» в матче 21-го тура РПЛ. Игра завершилась в пользу московского клуба со счётом 2:1.

«Самой невероятной сегодня была атмосфера на стадионе. Когда мы вышли на разминку, стадион был уже полон. Это дало нам правильную энергию, которую мы использовали в матче. А забить на 90-й минуте — это непередаваемые эмоции. Было очень приятно разделить это с таким количеством болельщиков.

Я хочу, чтобы так было снова (речь о переполненных трибунах. — Прим. «Чемпионата»), потому что это даёт нам энергию, мы чувствуем себя непобедимыми. Спасибо болельщикам, приходите ещё!» — сказал Мартинс в видео пресс-службы красно-белых.

Материалы по теме
Экс-советник Федуна предложил сделать Мартинса капитаном «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android