Виктор Гончаренко: «Пари НН» чего-то не хватает, чтобы забить

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко высказался о проблемах в атаке нижегородской команды в последних играх Российской Премьер-Лиги.

«Не могу сказать, что мы не создаём моментов. Создаём, но нам чего-то не хватает, чтобы забивать. И, конечно, стандартные положения – это пока не та ситуация, где мы можем улучшить наши действия. По сути, в этом мы проиграли и «Краснодару», и сейчас «Рубину» тоже. Стандартные положения – проблема, которую нам нужно решить», — приводит слова Гончаренко официальный сайт «Пари НН».

В матче 21-го тура «Пари НН» уступил «Рубину». Игра проходила на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Цыганок. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев. В 20-м туре нижегородцы уступили «Краснодару» со счётом 3:0. «Пари НН» заработал 19 очков после 21 игры РПЛ и располагается на 13-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 46 очков.