Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ризван Уциев: вызов трёх футболистов «Ахмата» в сборную России — историческое событие

Ризван Уциев: вызов трёх футболистов «Ахмата» в сборную России — историческое событие
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник и капитан «Ахмата» Ризван Уциев высказался о попадании сразу трёх футболистов грозненцев в состав сборной России на мартовский сбор, в рамках которого 19 марта национальная команда проведёт товарищескую игру с Гренадой, а 25 марта встретится с Замбией.

«Рад, что в сборную России вызвали трёх футболистов «Ахмата». Это историческое событие. Три местных игрока в национальной команде, мы очень горды за них! Что касается Ибишева, он два года уже стучался в основной состав «Ахмата», ярко себя проявляя. Он дождался своего шанса и показал, что находится на хорошем уровне», — сказал Уциев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, главный тренер сборной России Валерий Карпин включил в состав защитников «Ахмата» Турпал-Али Ибишева и Арсена Адамова, а также полузащитника Лечи Садулаева.

Материалы по теме
Эксклюзив
Ибишев: когда вызвали в сборную России, не верил. Думал, это сборная тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android