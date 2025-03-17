Роман Шишкин высказался об отсутствии Вендела в матче со «Спартаком»

Бывший футболист «Спартака» Роман Шишкин высказался об отсутствии полузащитника «Зенита» Вендела в матче 21-го тура РПЛ между красно-белыми и сине-бело-голубыми (2:1). Бразилец пропускал игру из-за дисквалификации.

«Вендел — квалифицированный футболист и один из ведущих игроков команды. Но для меня вопрос, как сказалось его отсутствие со «Спартаком». Красно-белые практически весь матч не давали опорникам принимать мяч. Они активно участвовали в прессинге на чужой половине поля. Непонятно, как Вендел себя чувствовал бы на месте Зделара. «Спартак» пытался плотно играть. Мы знаем, что Вендел не любит такую игру, как и Барриос, Клаудиньо. Да, для «Зенита» Вендел стал потерей в плане подготовки Семака к матчу. Наверное, он бы выпустил Вендела вместо Зделара», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.