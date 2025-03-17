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Лаксальт заявил, что «Динамо» может бороться за самые высокие места

Лаксальт заявил, что «Динамо» может бороться за самые высокие места
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Футболист московского «Динамо» Диего Лаксальт заявил, что бело-голубые должны стать лучше как команда, тогда они смогут бороться за самые высокие места. Лаксальт сообщил это, отвечая на вопрос, потеряло ли «Динамо» шансы на чемпионство в этом сезоне.

«Впереди много матчей, так что нам стоит думать о каждом следующем. В каждой встрече нам нужно играть лучше как команде. Если всё сделаем правильно, добьёмся большего», — приводит слова Лаксальта «РИА Новости Спорт».

Напомним, в матче 21-го тура РПЛ «Динамо» встречалось с «Локомотивом». Игра проходила на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра встречи выступил Рафаэль Шафеев. «Локомотив» одержал победу со счётом 2:1. Железнодорожники занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 40 очков за 21 матч. «Динамо» заработало 39 очков после 20 игр и располагается на пятой строчке.

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