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«Сумасшествие!» Мартинс ответил, что было в раздевалке «Спартака» после дерби с «Зенитом»

«Сумасшествие!» Мартинс ответил, что было в раздевалке «Спартака» после дерби с «Зенитом»
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Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра ответил, что происходило в раздевалке красно-белых после победы над «Зенитом» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра проходила 16 марта в Москве. «Спартак» обыграл действующего чемпиона России со счётом 2:1.

«Что происходило в раздевалке? Сумасшествие! Я не знаю, как это можно описать. Нужно это прожить, чтобы представить. Все были счастливы. Но наша работа ещё не окончена, мы ещё не достигли всех наших целей. Мы просто очень рады, что победили «Зенит», — сказал Кристофер Мартинс в видео пресс-службы красно-белых.

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