Шавло: у «Спартака» лучшая игра в РПЛ, борьба за чемпионство обостряется

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло поделился мыслями о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги, а также высказался об игре красно-белых.

«Вся борьба впереди. У «Спартака» тоже будут сложные матчи: «Ахмат», «Акрон», «Факел» на выезде. В этих встречах соперники будут играть от ножа. Потребуются максимальные усилия. Борьба обостряется. Правда, немного вперёд убежал «Краснодар».

Показывает ли сейчас «Спартак» чемпионскую игру? Да. На данный момент у этой команды лучшая игра в РПЛ. По накалу, движению, прессингу. Если сохранить [игру] получится, тогда у команды будет хорошее окончание сезона. А если «Спартак» будет опять прыгать туда-сюда, тогда придётся сложно», — приводит слова Шавло «Евро-Футбол.Ру».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», набравший 46 очков после 21 матча. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработавший 43 очка. Третье место с 43 очками занимает санкт-петербургский «Зенит». «Локомотив» идёт четвёртым с 40 очками.