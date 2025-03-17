Стало известно, какие премиальные получили игроки «Спартака» за победу над «Зенитом»

Футболисты московского «Спартака» получили пятикратные премиальные за победу над «Зенитом» в матче 21-го тура РПЛ (2:1). Руководство выплатило команде суммарно порядка 30 млн рублей, сообщает журналист Иван Карпов в своём-телеграм-канале.

Так, вышедшие в основном составе «Спартака» футболисты получили по 2,1 млн рублей премиальных. Игроки, которые вышли на замену, получили по 1 млн рублей. А тем, кто так и остался на скамейке запасных, досталось по 435 тыс. рублей.

Отмечается, что в «Зените» за победу над «Спартаком» основным игрокам обычно платят по 5 млн рублей.

На данный момент» «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 43 очка. «Зенит» находится на третьей строчке, также набрав 43 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России «Краснодар», который заработал 46 очков.