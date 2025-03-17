Уткин: «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» могли бы играть в общем этапе Лиги чемпионов

Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин полагает, что московский «Спартак», санкт-петербургский «Зенит» и «Краснодар» могли бы выступать в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА.

«На мой взгляд, команды, которые борются за попадание в тройку призеров в Российской Премьер-Лиге, то есть петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», могли бы спокойно играть в общем этапе Лиги чемпионов. Может также столичное «Динамо», если усилит состав. Мне кажется, что эти клубы без проблем выступали бы в европейских кубках», – приводит слова Уткина «РБ Спорт».

С сезона-2024/2025 Лига чемпионов проводится по новой схеме. Сейчас команды не разделены на несколько отдельных групп, а выступают в одном общем этапе. В 1/4 финала турнира этого сезона сыграют «ПСЖ», «Астон Вилла», «Арсенал», «Реал» Мадрид, «Барселона», «Боруссия» Дортмунд», «Бавария» и «Интер». Действующий победитель Лиги чемпионов – мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша турнира «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» (2:0).