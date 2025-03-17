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Игрок «Спартака» Мартинс: не знаю, что со мной происходит — два дубля за неделю!

Игрок «Спартака» Мартинс: не знаю, что со мной происходит — два дубля за неделю!
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Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра высказался об уровне своей игры. Накануне люксембуржец оформил дубль в ворота «Зенита» в матче 21-го тура РПЛ (2:1). Многие эксперты называют Мартинса лучшим игроком красно-белых в весенней части сезона.

«Я до сих пор не знаю, что со мной происходит, я и ребятам говорил. За одну неделю — два дубля! Думаю, это вознаграждение за хорошую работу», — сказал Кристофер Мартинс в видео пресс-службы красно-белых.

На данный момент» «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 43 очка. «Зенит» находится на третьей строчке, также набрав 43 очка. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата России «Краснодар», который заработал 46 очков.

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