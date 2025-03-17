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Сборная России объявила, что Полина Гагарина выступит перед матчем с Гренадой

Сборная России объявила, что Полина Гагарина выступит перед матчем с Гренадой
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Пресс-служба сборной России по футболу объявила, что известная певица Полина Гагарина выступит перед началом товарищеской игры с национальной командой Гренады.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Гренада
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П1
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«Полина Гагарина выступит перед матчем Россия — Гренада. Известная певица откроет игру нашей сборной шоу-программой, исполнив композицию «Миллион голосов». Также болельщиков ждут другие звёздные гости и яркие активности», — сказано в сообщении пресс-службы сборной России, которое было опубликовано в телеграм-канале.

Игра между Россией и Гренадой состоится 19 марта. Встреча пройдёт в Москве на стадионе столичного «Динамо». Начало игры — в 20:00 мск.

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0).

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