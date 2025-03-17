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Егор Титов: нельзя назвать «Зенит» слабым

Егор Титов: нельзя назвать «Зенит» слабым
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Ветеран «Спартака» Егор Титов высказался о состоянии санкт-петербургского «Зенита». Он признался, что не может назвать команду Сергея Семака слабой.

— Можно сказать, что нынешний «Зенит» — самый слабый за последние годы?
— Не могу сказать, что это слабый «Зенит». Они ставят максимальные задачи — выиграть чемпионство и Кубок. Да, без Лиги чемпионов. Но назвать «Зенит» слабым нельзя. Это команда, которая опять претендует на чемпионство. Не комплимент, а данность, что «Спартак» сегодня никак не слабее «Зенита». В отличие от предыдущих лет, когда гегемоном был «Зенит», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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