Егор Титов: нельзя назвать «Зенит» слабым

Ветеран «Спартака» Егор Титов высказался о состоянии санкт-петербургского «Зенита». Он признался, что не может назвать команду Сергея Семака слабой.

— Можно сказать, что нынешний «Зенит» — самый слабый за последние годы?

— Не могу сказать, что это слабый «Зенит». Они ставят максимальные задачи — выиграть чемпионство и Кубок. Да, без Лиги чемпионов. Но назвать «Зенит» слабым нельзя. Это команда, которая опять претендует на чемпионство. Не комплимент, а данность, что «Спартак» сегодня никак не слабее «Зенита». В отличие от предыдущих лет, когда гегемоном был «Зенит», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.