Юрий Сёмин заявил, что приход Деяна Станковича сделал «Спартак» претендентом на титул

Бывший главный тренер «Локомотива», киевского «Динамо» и сборной России по футболу Юрий Сёмин высоко оценил работу сербского специалиста Деяна Станковича, который возглавляет «Спартак» с мая прошлого года. По словам Сёмина, Станкович сделал из красно-белых настоящих претендентов на чемпионский титул.

«С приходом Станковича в «Спартаке» воцарились только положительные эмоции. Он быстро нашёл общий язык с командой. В весенней части сезона «Спартак» стал заметно более организованным по сравнению с началом чемпионата, когда преобладали лишь эмоции. Сейчас команда действует компактно, нашла баланс между атакой и обороной. Поэтому «Спартак» сегодня серьёзный претендент на чемпионство», — приводит слова Сёмина «РИА Новости Спорт».

Накануне, 16 марта, «Спартак» обыграл «Зенит» в матче 21-го тура РПЛ. Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Оба гола в составе красно-белых забил полузащитник Кристофер Мартинс, у гостей отличился Луис Энрике. «Спартак» вышел на вторую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 43 очка. У «Зенита» такое же количество очков и третья строчка из-за результатов личных встреч. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 46 очков.