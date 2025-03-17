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Титов: антураж матча «Спартак» — «Зенит» — до мурашек, редко увидишь столько фанатов

Титов: антураж матча «Спартак» — «Зенит» — до мурашек, редко увидишь столько фанатов
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Ветеран «Спартака» Егор Титов поделился впечатлениями от матча 21-го тура РПЛ, в котором красно-белые встретились с «Зенитом». Игра закончилась победой москвичей со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

«Игру «Спартак» — «Зенит» я бы оценил как классный матч. По самоотдаче, по движению, по борьбе — не просто так было 37 фолов. «Спартак» был сильнее в борьбе и движении. Не скажу, что «Зенит» был плох. Играли две классные команды. Матч получился. Плюс такой антураж: было великолепное открытие. Клуб здорово сработал. Признаюсь — было до мурашек. Давно не было 40 тысяч болельщиков на домашнем матче «Спартака». Да и вообще, сейчас в России редко увидишь столько болельщиков. Я считаю, что «Спартак» выиграл абсолютно заслуженно», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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