Титов: антураж матча «Спартак» — «Зенит» — до мурашек, редко увидишь столько фанатов

Ветеран «Спартака» Егор Титов поделился впечатлениями от матча 21-го тура РПЛ, в котором красно-белые встретились с «Зенитом». Игра закончилась победой москвичей со счётом 2:1.

«Игру «Спартак» — «Зенит» я бы оценил как классный матч. По самоотдаче, по движению, по борьбе — не просто так было 37 фолов. «Спартак» был сильнее в борьбе и движении. Не скажу, что «Зенит» был плох. Играли две классные команды. Матч получился. Плюс такой антураж: было великолепное открытие. Клуб здорово сработал. Признаюсь — было до мурашек. Давно не было 40 тысяч болельщиков на домашнем матче «Спартака». Да и вообще, сейчас в России редко увидишь столько болельщиков. Я считаю, что «Спартак» выиграл абсолютно заслуженно», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.