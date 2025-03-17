Карпин заявил, что проведёт индивидуальные беседы с Дзюбой и Глушенковым

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что во время мартовского сбора проведёт личную беседу с форвардом «Акрона» Артёмом Дзюбой и нападающим «Зенита» Максимом Глушенковым.

— Вы практикуете индивидуальные беседы с игроками сборной?

— Да, конечно. С кем, как я считаю, мне нужно поговорить.

— С кем на этом сборе планируете разговаривать?

— Точно с Дзюбой и с Глушенковым, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

36-летний Дзюба во второй раз вызывается в сборную России при Карпине. В первый раз это случилось в 2021 году на октябрьские матчи, но тогда форвард отказался от вызова из-за плохой физической формы.

25-летний Глушенков дебютировал за сборную России при Карпине в 2022 году, но позднее в неё не приезжал из-за различных обстоятельств.