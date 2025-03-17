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Титов — о Мартинсе в футболке «Кто мы? Мясо!»: надеюсь, главным совпадением будет титул

Титов — о Мартинсе в футболке «Кто мы? Мясо!»: надеюсь, главным совпадением будет титул
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Ветеран «Спартака» Егор Титов отреагировал на то, что полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс надел майку с надписью «Кто мы? Мясо!» после победы в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

— Мартинс надел вашу футболку с надписью «Кто мы? Мясо!» после победы над «Зенитом».
— Как я понял, это подготовленная акция. «Спартак» сделал видео, где мой гол и гол Мартинса очень похожи. В моём случае это была прекрасная атака за семь-восемь передач. Вчерашний гол — прекрасный отбор, великолепный пас-удар Денисова, и в таком же прыжке-подкате Мартинс забивает гол. Медиаслужба «Спартака» великолепно сработала. Нашли много общего и решили сделать так. Есть совпадения. Надеюсь, главным совпадением будет титул «Спартака»! — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Егор Титов показал аналогичную майку в 2001 году после того, как забил в ворота «Зенита». В воскресенье, 16 марта, Кристофер Мартинс дважды поразил ворота санкт-петербургской команды.

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